Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ADC Việt Nam làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Tây Nguyên - Miền Trung - Toàn tỉnh - Toàn tỉnh - Toàn tỉnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc tuyển dụng, quản lý và theo dõi hiệu suất làm việc của đội ngũ trình dược viên khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Lập kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường cho các sản phẩm kênh OTC khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chịu trách nhiệm doanh số, phát triển hệ thống điểm bán hàng trong khu vực phụ trách.

Đảm bảo thực hiện đúng quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng của Công ty.

Thực hiện báo cáo công việc theo quy định (doanh số, khách hàng, đối thủ,…)

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức, am hiểu về Dược.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương (Kênh OTC).

Có khả năng xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự (đào tạo, tuyển dụng nhân sự).

Kỹ năng làm việc nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khéo léo, linh hoạt.

Cẩn thận, siêng năng, trung thực.

Tại Công ty TNHH ADC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương

Mức lương (gross):

Bao gồm: Lương cơ bản + hiệu quả công việc + thưởng

(KPI dựa trên chính sách bán hàng của công ty ở nhóm đại lý, nhà máy,.....)

Phúc lợi

Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.

Ưu tiên những ứng viên mong muốn được làm việc ổn định, gắn bó lâu dài với Công ty.

Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định theo quy định của Pháp luật

Chế độ nghỉ phép, lễ, tết, lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADC Việt Nam

