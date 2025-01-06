Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Ninh Thuận:
- Ninh Thuận
- Khánh Hòa
- Bình Thuận
- Đồng Nai
- An Giang
- Cần Thơ, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Làm việc thị trường tại các đại lý , nhà phân phối ở các tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi 22-40;
- Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản và các chuyên ngành có liên quan…
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm thị trường hoặc vị trí tương đương
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng
- Kỹ năng làm việc độc lập và tương tác tốt với khách hàng.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thử việc từ 10 - 12 triệu,
- Sau 2 tháng thử việc, hưởng theo doanh số (10-20 triệu) tùy vào khả năng của từng nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
