Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Paris Pharm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Khánh, Tân Phú, Định Quán - Vũng Tàu - Bình Thuận - Tiền Giang, Huyện Định Quán

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

* Sản phẩm kinh doanh:

- Gồm 03 gam hàng chính, phổ biến và đa đạng:

+ Thực phẩm chức năng;

+ Vật tư y tế;

+ Mỹ phẩm.

* Đối tượng khách hàng:

- Khách hàng của Công ty chủ yếu là Quầy thuốc, nhà thuốc và các phòng khám.

- Ngoài ra, còn có hệ thống các siêu thị Mẹ và bé, Cửa hàng bán Bao cao su,…

- Nắm rõ thành phần, công dụng và các đặc tính khác của sản phẩm;

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng là các nhà thuốc/bệnh viện/phòng khám trên địa bàn được phân công;

- Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp;

- Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận phản ánh từ khách hàng gửi về Công ty giải quyết;

* Mô tả công việc:

- Lên kế hoạch viếng thăm và chăm sóc khách hàng cũ;

- Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển thị trường được phân công

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng;

- Tiếp nhận đơn đặt hàng và hỗ trợ khách đặt hàng;

- Phối hợp với Sale admin xử lý các sự cố trong quá trình giao hàng (nếu có);

- Tiếp nhận phản ánh, khiếu nại từ khách hàng và báo cáo về Công ty để xử lý kịp thời cho khách hàng.

- Các công việc khác có liên quan.

- Làm việc tại các Quầy thuốc, nhà thuốc và các phòng khám

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có sức khỏe, giao tiếp tốt, không ngại di chuyển.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các ngành nghề.

- Chăm chỉ nhiệt tình chịu khó trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Paris Pharm Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng 9.000.000đ - 15.000.000đ.

- Được Công ty đào tạo nghiệp vụ hoàn toàn miễn phí, có quản lý hỗ trợ trên thị trường.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý chỉ sau 12 tháng làm việc.

- Công ty tổ chức tất niên, du lịch hàng năm.

- Quà hoặc hiện kim vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, 1/6, trung thu.

- Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng tháng lương 13.

- Tham gia Bảo hiểm xã hội khi hết thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Paris Pharm

