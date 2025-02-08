Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Paris Pharm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công Ty Cổ Phần Paris Pharm

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Paris Pharm

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Khánh, Tân Phú, Định Quán

- Vũng Tàu

- Bình Thuận

- Tiền Giang, Huyện Định Quán

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

* Sản phẩm kinh doanh:
- Gồm 03 gam hàng chính, phổ biến và đa đạng:
+ Thực phẩm chức năng;
+ Vật tư y tế;
+ Mỹ phẩm.
* Đối tượng khách hàng:
- Khách hàng của Công ty chủ yếu là Quầy thuốc, nhà thuốc và các phòng khám.
- Ngoài ra, còn có hệ thống các siêu thị Mẹ và bé, Cửa hàng bán Bao cao su,…
- Nắm rõ thành phần, công dụng và các đặc tính khác của sản phẩm;
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng là các nhà thuốc/bệnh viện/phòng khám trên địa bàn được phân công;
- Tiếp nhận đơn hàng và báo cáo cho cấp trên trực tiếp;
- Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận phản ánh từ khách hàng gửi về Công ty giải quyết;
* Mô tả công việc:
- Lên kế hoạch viếng thăm và chăm sóc khách hàng cũ;
- Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển thị trường được phân công
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng;
- Tiếp nhận đơn đặt hàng và hỗ trợ khách đặt hàng;
- Phối hợp với Sale admin xử lý các sự cố trong quá trình giao hàng (nếu có);
- Tiếp nhận phản ánh, khiếu nại từ khách hàng và báo cáo về Công ty để xử lý kịp thời cho khách hàng.
- Các công việc khác có liên quan.
- Làm việc tại các Quầy thuốc, nhà thuốc và các phòng khám

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có sức khỏe, giao tiếp tốt, không ngại di chuyển.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các ngành nghề.
- Chăm chỉ nhiệt tình chịu khó trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Paris Pharm Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng 9.000.000đ - 15.000.000đ.
- Được Công ty đào tạo nghiệp vụ hoàn toàn miễn phí, có quản lý hỗ trợ trên thị trường.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý chỉ sau 12 tháng làm việc.
- Công ty tổ chức tất niên, du lịch hàng năm.
- Quà hoặc hiện kim vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, 1/6, trung thu.
- Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng tháng lương 13.
- Tham gia Bảo hiểm xã hội khi hết thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Paris Pharm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 113/26 đường 11, P.Linh Xuân, TP Thủ Đức, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

