Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Bình Thuận thu nhập 10 - 30 Triệu

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- Miền Nam

- Miền Bắc

- bình thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Quản lý đội nhóm kinh doanh trực tiếp tại địa bàn
+ Lập kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh cho đội nhóm tại khu vực
+ Tổ chức và giám sát các hoạt động khai thác kinh doanh
+ Tổ chức và huấn luyện kỹ năng cho đội nhóm kinh doanh
- Phát triển đội nhóm kinh doanh trực tiếp
+ Lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động tuyển dụng phát triển đội nhóm
+ Huấn luyện, hỗ trợ, định hướng đội ngũ kinh doanh trực tiếp phát triển, thăng tiến
- Giám sát, động viên đội ngũ kinh doanh đạt được kế hoạch mục tiêu

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Kế toán,…

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký Hợp đồng lao động chính thức theo luật lao động
- Được đào tạo toàn bộ kỹ năng theo lộ trình từ 6 tháng – 1 năm để thực hiện công việc
- Thu nhập cạnh tranh so với thị trường
+ Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
+ Thưởng tháng, quý, năm theo kết quả thực hiện công việc
+ Hỗ trợ ăn ca, điện thoại, công tác phí
- Phúc lợi:
+ Quà tặng tất cả các dịp lễ, tết lớn trong năm
+ Chế độ Bảo hiểm thương mại cho cả gia đình
+ 6 Loại bảo hiểm trang bị cho cán bộ (Bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, hưu trí, ung thư)
+ Du lịch hàng năm (trong, ngoài nước)
+ Đồng phục: vest, sơ mi, cặp da, máy tính, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 37 - Tòa nhà Keangnam Landmark Tower - Đường Phạm Hùng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

