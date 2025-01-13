Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Bình Thuận thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Miền Nam - Miền Bắc - bình thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Quản lý đội nhóm kinh doanh trực tiếp tại địa bàn

+ Lập kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh cho đội nhóm tại khu vực

+ Tổ chức và giám sát các hoạt động khai thác kinh doanh

+ Tổ chức và huấn luyện kỹ năng cho đội nhóm kinh doanh

- Phát triển đội nhóm kinh doanh trực tiếp

+ Lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động tuyển dụng phát triển đội nhóm

+ Huấn luyện, hỗ trợ, định hướng đội ngũ kinh doanh trực tiếp phát triển, thăng tiến

- Giám sát, động viên đội ngũ kinh doanh đạt được kế hoạch mục tiêu

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Kế toán,…

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký Hợp đồng lao động chính thức theo luật lao động

- Được đào tạo toàn bộ kỹ năng theo lộ trình từ 6 tháng – 1 năm để thực hiện công việc

- Thu nhập cạnh tranh so với thị trường

+ Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

+ Thưởng tháng, quý, năm theo kết quả thực hiện công việc

+ Hỗ trợ ăn ca, điện thoại, công tác phí

- Phúc lợi:

+ Quà tặng tất cả các dịp lễ, tết lớn trong năm

+ Chế độ Bảo hiểm thương mại cho cả gia đình

+ 6 Loại bảo hiểm trang bị cho cán bộ (Bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, hưu trí, ung thư)

+ Du lịch hàng năm (trong, ngoài nước)

+ Đồng phục: vest, sơ mi, cặp da, máy tính, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

