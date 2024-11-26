Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Bình Thuận làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Đại Lộ Lê Duẩn, Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách liên hệ các xã mở tuyến khám ngoại viện.

Tư vấn cho người dân ở các Phường/ Xã về Bệnh viện để thực hiện các dịch vụ Bệnh viện

Cập nhật thông tin thị trường vè đối thủ cạnh tranh , các đề xuất , kế hoạch xây dựng , phối hợp , mở rộng đối tác gia tăng doanh thu Bệnh viện.

Phát triển , chăm sóc đối tác CTV , chuyển đổi Data BỆNH NHÂN CHƯA MỔ đến sử dụng các dịch vụ tại bệnh viện.

Cập nhật ca bệnh của CTV đã gửi

Báo cáo ngày/tuần và kế hoạch thực hiện tháng

Hoàn tất các công văn trình ký trước, trong và sau chương trình khám tuyến ( cung cấp đầy đủ thông tin xã phụ trách ,Ký đóng dấu các công văn liên quan nộp về cho Chuyên viên hỗ trợ )

Phụ trách đón đoàn khám /Mổ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: báo chí, truyền thông, marketing, CNTT, QTKD ...

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Độ tuổi 20 – 30 tuổi trở lên

Yêu cầu Nam

Có tư duy logic, hiểu tâm lý khách hàng, chịu được áp lực cao trong công việc, tiếp thu nhanh và giao tiếp tốt.

Kỹ năng xử lý tình huống nhanh, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng báo cáo và kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Bình Thuận Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Bình Thuận

