Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Bình Thuận làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Bình Thuận
- Bình Thuận:
- Đại Lộ Lê Duẩn, Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách liên hệ các xã mở tuyến khám ngoại viện.
Tư vấn cho người dân ở các Phường/ Xã về Bệnh viện để thực hiện các dịch vụ Bệnh viện
Cập nhật thông tin thị trường vè đối thủ cạnh tranh , các đề xuất , kế hoạch xây dựng , phối hợp , mở rộng đối tác gia tăng doanh thu Bệnh viện.
Phát triển , chăm sóc đối tác CTV , chuyển đổi Data BỆNH NHÂN CHƯA MỔ đến sử dụng các dịch vụ tại bệnh viện.
Cập nhật ca bệnh của CTV đã gửi
Báo cáo ngày/tuần và kế hoạch thực hiện tháng
Hoàn tất các công văn trình ký trước, trong và sau chương trình khám tuyến ( cung cấp đầy đủ thông tin xã phụ trách ,Ký đóng dấu các công văn liên quan nộp về cho Chuyên viên hỗ trợ )
Phụ trách đón đoàn khám /Mổ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Độ tuổi 20 – 30 tuổi trở lên
Yêu cầu Nam
Có tư duy logic, hiểu tâm lý khách hàng, chịu được áp lực cao trong công việc, tiếp thu nhanh và giao tiếp tốt.
Kỹ năng xử lý tình huống nhanh, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng báo cáo và kỹ năng làm việc nhóm
Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Bình Thuận Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Bình Thuận
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
