Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Beany Food làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Beany Food
- Bình Thuận:
- Thôn Thuận Điền, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đi thị trường tìm kiếm khách hàng mới, quảng bá giới thiệu hình ảnh công ty và sản phẩm công ty đang phân phối.
Tư vấn chăm sóc, giải đáp thắc mắc của khách hàng, chốt đơn hàng
Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng của khách hàng mình quản lý
Nghiên cứu thị trường, phản hồi của khách hàng thông qua bán hàng cho khách
Chăm sóc và giao hàng cho khách hàng trong khu vực
Hiểu rõ và sử dụng thành thạo về phần mềm bán hàng của công ty.
Báo cáo kết quả công việc và kế hoạch đã thực hiện theo yêu cầu
Theo dõi và thu hồi công nợ
Thực hiện các công việc quy định bởi công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22-35 tuổi
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,...
Siêng năng, nhiệt tình, chịu khó, sức khỏe tốt.
Làm việc tại khu vực Phan Thiết , Hàm Tiến - Mũi Né.
Thời gian làm việc linh hoạt từ thứ 2 đến thứ 7
Tại Công Ty TNHH Beany Food Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp mỗi tháng
Thưởng hoa hồng theo KPI mỗi tháng
Xét tăng lương hàng năm.
Được công ty đóng 100% bảo hiểm (BHXH, BHTN, BHYT, …)
Các phúc lợi khác theo quy định của công ty: các ngày lễ, tết, …
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Beany Food
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
