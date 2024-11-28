Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Beany Food làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Thôn Thuận Điền, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Đi thị trường tìm kiếm khách hàng mới, quảng bá giới thiệu hình ảnh công ty và sản phẩm công ty đang phân phối.

Tư vấn chăm sóc, giải đáp thắc mắc của khách hàng, chốt đơn hàng

Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng của khách hàng mình quản lý

Nghiên cứu thị trường, phản hồi của khách hàng thông qua bán hàng cho khách

Chăm sóc và giao hàng cho khách hàng trong khu vực

Hiểu rõ và sử dụng thành thạo về phần mềm bán hàng của công ty.

Báo cáo kết quả công việc và kế hoạch đã thực hiện theo yêu cầu

Theo dõi và thu hồi công nợ

Thực hiện các công việc quy định bởi công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Độ tuổi: 22-35 tuổi

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,...

Siêng năng, nhiệt tình, chịu khó, sức khỏe tốt.

Làm việc tại khu vực Phan Thiết , Hàm Tiến - Mũi Né.

Thời gian làm việc linh hoạt từ thứ 2 đến thứ 7

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: Thỏa thuận

Phụ cấp mỗi tháng

Thưởng hoa hồng theo KPI mỗi tháng

Xét tăng lương hàng năm.

Được công ty đóng 100% bảo hiểm (BHXH, BHTN, BHYT, …)

Các phúc lợi khác theo quy định của công ty: các ngày lễ, tết, …

Cách Thức Ứng Tuyển

