Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Tư vấn và giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm mỹ phẩm ReFa/Collagen – thương hiệu mỹ phẩm cao cấp từ Nhật Bản;

Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, đặc điểm làn da và sức khỏe;

Sắp xếp, trưng bày sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của thương hiệu nhằm thu hút khách hàng;

Theo dõi, kiểm soát số lượng hàng hóa trong ca làm việc, đảm bảo đầy đủ sản phẩm để phục vụ khách hàng;

Báo cáo số lượng sản phẩm bán ra trong ngày cho cấp trên;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Nam (LGBT) hoặc Nữ, tốt nghiệp THPT trở lên;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng trong các ngành mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm hoặc các ngành liên quan;

Kỹ năng tư vấn và bán hàng tốt: giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng, xử lý từ chối linh hoạt;

Có kiến thức về mỹ phẩm, collagen, sức khỏe và làm đẹp là một lợi thế;

Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp, giọng nói dễ nghe, truyền cảm;

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:

Cơ hội làm việc trong tập đoàn đa ngành với quy mô lớn;

Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa và con người của đất nước Nhật Bản;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Chính sách & phúc lợi:

Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh trên thị trường;

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh;

Quà tặng/ thưởng tiền mặt vào dịp Lễ, Tết, cùng tham gia các chương trình, sự kiện đặc biệt của công ty;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,.. phép năm, ốm đau, thai sản, ... đảm bảo các chế độ theo Luật lao động;

Được khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm cho toàn thể nhân viên công ty;

Phúc lợi từ Công đoàn như: tiền mừng cưới, sinh con, thăm hỏi ốm đau, quà tặng dịp Lễ, Tết, ...;

Được mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên Lotus Group.

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo;

Cơ hội phát triển và thăng tiến bản thân;

Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN

