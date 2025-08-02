Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần YDS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ Phần YDS Việt Nam
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1, CT3D KĐT Nam Cường, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Thu chi+nội bộ:
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc liên quan.
• Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
• Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán (MISA...).
• Kỹ năng giao tiếp tốt; cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm.
• Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay, gắn bó lâu dài
Tại Công ty Cổ Phần YDS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ công việc.
Du lịch Teambuilding hàng năm và quà các dịp Lễ Tết, …
Môi trường trẻ năng động.
Đóng BHXH theo quy định của nhà nước + thưởng lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần YDS Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
