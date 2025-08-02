Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần YDS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, CT3D KĐT Nam Cường, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thu chi+nội bộ:

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc liên quan.

• Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

• Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán (MISA...).

• Kỹ năng giao tiếp tốt; cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm.

• Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay, gắn bó lâu dài

Tại Công ty Cổ Phần YDS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ công việc.

Du lịch Teambuilding hàng năm và quà các dịp Lễ Tết, …

Môi trường trẻ năng động.

Đóng BHXH theo quy định của nhà nước + thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần YDS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin