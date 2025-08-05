Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: 60 Lý Thường Kiệt, Phường 1 Bảo Lộc, Bảo Lộc, Thành phố Bảo Lộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Vận hành hệ thống lạnh, theo dõi tình trạng các kho cấp/ trữ/ đông.
- Bảo trì và bảo dưỡng máy móc – thiết bị phục vụ quá trình sản xuất.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận hoặc Ban Giám Đốc trực tiếp giao phó.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Độ tuổi từ 22 – 35 tuổi.
- Làm việc theo ca, siêng năng, chịu khó, có phương tiện di chuyển.
- Chăm chỉ, thật thà, cầu tiến.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Các ngành: Điện tử/ điện công nghiệp/ điện lạnh, Cơ khí/ cơ khí động lực/ chế tạo/ tự động hoá, Bảo trì sửa chữa...
- Độ tuổi từ 22 – 35 tuổi.
- Làm việc theo ca, siêng năng, chịu khó, có phương tiện di chuyển.
- Chăm chỉ, thật thà, cầu tiến.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Các ngành: Điện tử/ điện công nghiệp/ điện lạnh, Cơ khí/ cơ khí động lực/ chế tạo/ tự động hoá, Bảo trì sửa chữa...
Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
• Cơ hội thăng tiến trong công việc.
• Được tham gia BHXH.
• Được nghỉ phép 12 ngày/năm.
• Được nghỉ giao ca và nghỉ bù theo ca trực.
• Được hưởng lương tháng 13 và quà vào các dịp lễ.
• Được tham gia BHXH.
• Được nghỉ phép 12 ngày/năm.
• Được nghỉ giao ca và nghỉ bù theo ca trực.
• Được hưởng lương tháng 13 và quà vào các dịp lễ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI