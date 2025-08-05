Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 60 Lý Thường Kiệt, Phường 1 Bảo Lộc, Bảo Lộc, Thành phố Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Vận hành hệ thống lạnh, theo dõi tình trạng các kho cấp/ trữ/ đông.

- Bảo trì và bảo dưỡng máy móc – thiết bị phục vụ quá trình sản xuất.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận hoặc Ban Giám Đốc trực tiếp giao phó.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi từ 22 – 35 tuổi.

- Làm việc theo ca, siêng năng, chịu khó, có phương tiện di chuyển.

- Chăm chỉ, thật thà, cầu tiến.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Các ngành: Điện tử/ điện công nghiệp/ điện lạnh, Cơ khí/ cơ khí động lực/ chế tạo/ tự động hoá, Bảo trì sửa chữa...

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội thăng tiến trong công việc.

• Được tham gia BHXH.

• Được nghỉ phép 12 ngày/năm.

• Được nghỉ giao ca và nghỉ bù theo ca trực.

• Được hưởng lương tháng 13 và quà vào các dịp lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm An Vạn Thịnh

