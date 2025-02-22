Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng cho khách hàng và trình dược viên của công ty.
Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch công tác, đôn đốc nhắc nhở Quản lý Kinh doanh và Trình dược viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác. Hỗ trợ thủ tục giấy tờ về thanh toán chi phí công tác cho cấp Quản lý Kinh doanh trở lên.
Soạn thảo, quản lý văn bản hành chính có liên quan đến hoạt động kinh doanh (chào hàng, báo giá, hợp đồng...) cho khách hàng, trình dược viên.
Chăm sóc khách hàng và Liên hệ đối tác, khách hàng để tư vấn, hỗ trợ họ trong suốt quá trình thực hiện hoạt động hợp tác kinh doanh.
Theo dõi, thu thập và giải quyết các nhu cầu, phản hồi từ khách hàng, đối tác. Đề xuất các phương an và báo cáo cho TP Kinh doanh nắm thông tin.
Cập nhật các dữ liệu về tình hình hoạt động BP Kinh doanh để báo cáo và phân tích số liệu kinh doanh cho TP Kinh doanh và BGĐ.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, từ 22-27 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học
Kinh nghiệm từ 1 năm sales admin.
Thành thạo tin học văn phòng, có tư duy logic, khả năng phân tích và tổng hợp số liệu, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.
Giao tiếp nhanh nhẹn, khéo léo.
Ưu tiên ứng viên có KN trong ngành dược.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 12.000.000
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định.
Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.
Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao...
Các hoạt động cộng đồng: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cạnh tranh, phát triển, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

