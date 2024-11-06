Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÍCH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

Công ty TNHH TM DV TH Bích Anh phân phối độc quyền dụng cụ cầm tay thương hiệu Berrylion, cần tuyển 10 nhân viên kinh doanh thị trường:

- Phát triển và chăm sóc hệ thống khách hàng tại khu vực thị trường được giao, đối tượng khách hàng là các cửa hàng, đại lý kim khí - dụng cụ cầm tay.

- Tìm kiếm thêm khách hàng để mở rộng tập KH.

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn bán hàng trực tiếp vào các cửa hàng, đại lý trong khu vực được giao.

- Không cần tới văn phòng làm việc.

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, sinh năm 1994 - 2004

- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm

- Không cần tới văn phòng làm việc

- Di chuyển bằng phương tiện cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÍCH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8TR, thu nhập TB : 12 - 17TR ( LCB + Phụ cấp + Hoa Hồng,....)

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo những quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn,…

- Được hưởng chế độ thăm hỏi sức khỏe khi bản thân hoặc người nhà bị ốm theo chính sách của công ty.

- Các chế độ khác (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÍCH ANH

