Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên HB Windows làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: - 34 Trần Huỳnh,Bạc Liêu, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

- Tìm kiếm công trình xây dựng nhà dân để tư vấn, bán hàng

- Tư vấn, trình bày giải pháp về các sản phẩm cửa (Cửa nhôm, cửa cuốn,...)

- Chốt hợp đồng theo mẫu có sẵn của công ty

+Địa chỉ làm việc: 34 Trần Huỳnh, Tp. Bạc Liêu

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nếu bạn từ 26 - 35 tuổi, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên: Xây dựng, Cơ Khí, Điện, Quản trị kinh doanh

- Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp các ngành trên và Ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng, nội thất

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên HB Windows Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000đ - 18.000.000đ (Lương cứng + Thưởng KPI + %Doanh Thu + Phụ cấp + Các khoản thưởng khác)

- Nghỉ có lương: 4 ngày/ tháng

- Cơ hội phát triển bản thân và phát triển chức danh nếu bạn thực sự có năng lực

- Được đào tạo kiến thức ngành cửa và các kỹ năng bán hàng để đáp ứng nhu cầu công việc (tài liệu đào tạo được cập nhật thường xuyên)

+ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BẠN

- Cty sẽ đào tạo toàn bộ các năng lực cần có (kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm, đo đạc, tiêu chuẩn kỹ thuật) để có khả năng thực hiện các công việc như trên

- Thời gian đào tạo: 1 tháng (hưởng 100% lương cứng trong thời gian đào tạo/thử việc)

- Tài liệu và quy trình đào tạo sẽ được đề cập cụ thể ở buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên HB Windows

