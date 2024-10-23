Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 197/15 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9,, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Duy trì và phát triển các thị trường trong khu vực có sẵn được phụ trách Báo cáo tình hình thị trường và công việc được giao Triển khai thực hiện hợp đồng (đàm phán ký kết hợp đồng, theo dõi hợp đồng, phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện hợp đồng đúng tiến độ) Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm kiếm, chăm sóc và phát triển mảng sản phẩm phân phối Hỗ trợ các văn bản, tài liệu cần thiết cho khách hàng. Theo dõi tình trạng hàng hóa, đặt đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa, liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 - 27 tuổi. Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng (ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các hoạt động đoàn hội,...). Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tin học văn phòng. Tư duy tốt, có khả năng lập kế hoạch, phân tích báo cáo đánh giá công việc Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm từng làm tại Công ty: thiết bị, vật tư, y tế, máy công nghệ sinh học.... Có thể đi công tác trong và ngoài nước
Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB 8.000.000 + hoa hồng theo quý+ thưởng... (upto 20.000.000) Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, hoà đồng. Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao. Được đào tạo kiến thức sản phẩm, kiến thức chuyên ngành. Đầy đủ các chế độ (BHYT, BHXH) theo luật lao động; Hỗ trợ cấp, ốm đau, kết hôn, thai sản, tang chế,... Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ công việc; Có hỗ trợ cơm trưa, chi phí đi lại, điện thoại. Thưởng Lễ, Tết, 30/4, 1/5..... Thưởng tháng 13, doanh thu năm, .... Thưởng theo thâm niên Du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 197/15 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

