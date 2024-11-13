Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 107 Đại La, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
- Mở rộng tệp khách hàng
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ thân thiết để gia tăng doanh thu đạt chỉ tiêu KPI
- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, các sự kiện hỗ trợ cho khách hàng khi có yêu cầu
- Các công việc khác khi có yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Thích kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực Spa làm đẹp.
- Giao tiếp tốt
- Biết lái xe ô tô ( là một lợi thế )
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Tại Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 8 - 30tr (theo năng lực) + thưởng đột xuất theo dự án và mức độ hoàn thành công việc + thưởng đạt doanh số
- Được hưởng ưu đãi sản phẩm ( khi trở thành nhân viên chính thức)
- Chính sách phúc lợi tốt: Du lịch nghỉ mát 1-2 lần trên 1 năm, BHXH,...
- Được thưởng vào các dịp lễ ,tết, hỷ hiếu ,sinh nhật....
- Môi trường làm việc văn minh,nhiều sáng tạo cùng các quản lý và đồng nghiệp trẻ trung, năng động
- Chế độ đào tạo thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
