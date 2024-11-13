Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Đại La, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa

- Mở rộng tệp khách hàng

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ thân thiết để gia tăng doanh thu đạt chỉ tiêu KPI

- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, các sự kiện hỗ trợ cho khách hàng khi có yêu cầu

- Các công việc khác khi có yêu cầu của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Thích kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực Spa làm đẹp.

- Giao tiếp tốt

- Biết lái xe ô tô ( là một lợi thế )

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Tại Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 8 - 30tr (theo năng lực) + thưởng đột xuất theo dự án và mức độ hoàn thành công việc + thưởng đạt doanh số

- Được hưởng ưu đãi sản phẩm ( khi trở thành nhân viên chính thức)

- Chính sách phúc lợi tốt: Du lịch nghỉ mát 1-2 lần trên 1 năm, BHXH,...

- Được thưởng vào các dịp lễ ,tết, hỷ hiếu ,sinh nhật....

- Môi trường làm việc văn minh,nhiều sáng tạo cùng các quản lý và đồng nghiệp trẻ trung, năng động

- Chế độ đào tạo thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Lumos Cosmetics Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin