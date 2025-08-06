Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Đắc Nông

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý kênh bán ETC tại địa bàn phụ trách: bán hàng ETC & quản lý thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ tại địa bàn.

- Thực hiện các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn phụ trách.

- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông PR mảng ETC tại địa bàn phụ trách.

- Tham gia nghiên cứu thị trường ETC và đề xuất sản phẩm mới mảng ETC.

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn, bằng cấp: Tốt nghiệp Chính quy đại học Dược trở lên.

- Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương (ưu tiên các ứng viên đã tiếp xúc theo cách làm việc của các Công ty Đa quốc gia - tổ chức hội thảo hội nghị tại khoa phòng)

Kiến thức:

- Kiến thức chuyên môn Dược, kiến thức về GMP, GSP, GDP, ISO, 5S…

- Kiến thức về pháp luật trong quản lý dược, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn PCCN

Phẩm chất, tính cách:

- Tác phong tự tin, thái độ nghiêm chỉnh, đúng mực.

- Sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe và hỗ trợ đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)

- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xét tăng lương, thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.

- Thăm quan, du lịch hàng năm.

- Tham gia các hoạt động, event 20/10, 8/03, sinh nhật công ty,… của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company

