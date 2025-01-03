Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 116 Vũ Trọng Phụng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
+ Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhập hàng trên 1688, taobao trung quốc,
+ Gọi điện hoặc nhắn tin zalo cho các chủ cửa hàng trên shopee, lazada,
+ Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba.
+ Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình xử lý đơn hàng,
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo khi làm việc)
+ Không Yêu Cầu Tiếng Trung
+ Có đam mê Kinh doanh, kiếm thu nhập
+ Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, nhanh nhẹn
+ Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
+ Thích buôn hàng Trung Quốc
+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 8tr đến 35 triệu (LCB 5tr + Lương năng lực + Lương doanh số + Thưởng ngày, tuần),
- Nhân viên thử việc được đào tạo,
- Được học hỏi kinh doanh từ các chủ shop lớn,
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,
- Thời gian làm việc: 8:30 , 17:40 , nghỉ trưa 12:00 , 13:45. (Thứ 2 , sáng Thứ 7),
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
