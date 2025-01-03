Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 116 Vũ Trọng Phụng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

+ Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhập hàng trên 1688, taobao trung quốc,

+ Gọi điện hoặc nhắn tin zalo cho các chủ cửa hàng trên shopee, lazada,

+ Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba.

+ Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình xử lý đơn hàng,

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo khi làm việc)

+ Không Yêu Cầu Tiếng Trung

+ Có đam mê Kinh doanh, kiếm thu nhập

+ Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, nhanh nhẹn

+ Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

+ Thích buôn hàng Trung Quốc

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8tr đến 35 triệu (LCB 5tr + Lương năng lực + Lương doanh số + Thưởng ngày, tuần),

- Nhân viên thử việc được đào tạo,

- Được học hỏi kinh doanh từ các chủ shop lớn,

- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,

- Thời gian làm việc: 8:30 , 17:40 , nghỉ trưa 12:00 , 13:45. (Thứ 2 , sáng Thứ 7),

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU

