Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 116 Vũ Trọng Phụng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

+ Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhập hàng trên 1688, taobao trung quốc,
+ Gọi điện hoặc nhắn tin zalo cho các chủ cửa hàng trên shopee, lazada,
+ Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba.
+ Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình xử lý đơn hàng,

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo khi làm việc)
+ Không Yêu Cầu Tiếng Trung
+ Có đam mê Kinh doanh, kiếm thu nhập
+ Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, nhanh nhẹn
+ Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
+ Thích buôn hàng Trung Quốc
+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8tr đến 35 triệu (LCB 5tr + Lương năng lực + Lương doanh số + Thưởng ngày, tuần),
- Nhân viên thử việc được đào tạo,
- Được học hỏi kinh doanh từ các chủ shop lớn,
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,
- Thời gian làm việc: 8:30 , 17:40 , nghỉ trưa 12:00 , 13:45. (Thứ 2 , sáng Thứ 7),

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LOGISTICS Á CHÂU

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Trụ sở chính: Số 44, Đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Văn phòng giao dịch: Tầng 8, Toà AC building, Số 3/78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

