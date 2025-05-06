Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 7, ngõ 37 Tây Kết, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý, chăm sóc khách hàng cũ đã được chuyển
Sử dụng nguồn khách hàng của bộ phận Marketing để phát triển khách hàng mới
Tìm kiếm khách hàng mới
Tư vấn, chốt đơn với khách hàng
Đàm phán, thực hiện hợp đồng, hợp tác với khách hàng. Thiết lập mối quan hệ với khách hàng để xây dựng nền tảng.
Tiến hành theo dõi, cập nhật thông tin đơn hàng.
Thu hồi công nợ theo yêu cầu của Công ty đề ra.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của GĐKD
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ứng viên tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính….
Độ tuổi: 22 - 30 tuổi
Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng - Microsoft Office (Word, Excel, PP)
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, khả năng xử lý tình huống phát sinh.
Nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến và chịu được áp lực công việc.
Mong muốn phát triển kỹ năng cá nhân.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành in ấn, sản xuất
Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương cứng 8.000.000 - 9.000.000 + Hoa hồng + thưởng (thu nhập dao động 10 -20tr)
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, khả năng phát triển bản thân rất tốt.
Được đào tạo và nâng cao chuyên môn ngành phụ trách, cơ hội thăng tiến
Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia hoạt động du lịch, dã ngoại, sự kiện của công ty.
Nghỉ ngày chủ nhật và nghỉ các ngày lễ Tết theo chế độ nhà nước.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và tràn đầy tình yêu thương của những người bạn đồng nghiệp
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, sáng : 08h - 12h, chiều : 13h - 17h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam
