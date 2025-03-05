Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & NỘI THẤT GENHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinhomes Smartcity, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng cá nhân tiềm năng trong các lĩnh vực kinh doanh của công ty. Nguồn: mạng xã hội, telesale (data công ty cung cấp), direct sale (chào bán dịch vụ tại các sảnh chung cư đang bàn giao)

- Tư vấn khách hàng về các dịch vụ của công ty theo nhu cầu của khách hàng. Nếu chưa có kiếm thức về mảng nội thất sẽ được đào tạo tỉ mỉ

- Lên báo giá dự toán công trình gửi khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng và team kĩ thuật về mặt giấy tờ thủ tục thi công

- Follow up với khách hàng trong suốt quá trình thi công công trình (làm cùng team kĩ thuật)

- Chăm sóc khách hàng sau thi công

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, ưu tiên các ngành nghề kinh doanh, thương mại, kiến trúc, xây dựng...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng - nội thất, có kĩ năng bán hàng là một lợi thế. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tào về ngành nội thất một cách bài bản.

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động trong công việc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & NỘI THẤT GENHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ chế lương: lương cứng 8 triệu đồng + hoa hồng

- Hoa hồng: 10% doanh thu. Thu nhập tối thiểu 20 triệu đồng/tháng trở lên.

- Thưởng vượt KPI, thưởng quý, lương tháng thứ 13

- Hỗ trợ hoàn toàn phí gửi xe, hỗ trợ tiền điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & NỘI THẤT GENHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin