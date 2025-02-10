Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sabi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sabi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sabi
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sabi

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sabi

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2 Đường Phan Khiêm Ích, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tư vấn và bán các gói dịch vụ sự kiện cho khách hàng.
- Xây dựng, phát triển mối quan hệ tốt với khách hiện có và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.
- Kiểm tra, theo dõi và giám sát quá trình thực hiện các hợp đồng Phòng/tour du lịch, đảm bảo được xuyên suốt.
- Quản lý, lưu trữ, sắp xếp các loại hợp đồng, thỏa thuận với khách hàng và nhà cung cấp đúng quy định.
- Tiếp nhận các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng liên quan đến vấn đề đặt tiệc và xử lý ngay trong phạm vi quyền hạn, báo cho cấp trên xử lý nếu vượt quá khả năng giải quyết.
- Hỗ trợ phòng Kế toán giải quyết công nợ.
- Hỗ trợ phòng Marketing triển khai kế hoạch đã được phê duyệt.
- Đánh giá tiến độ thực hiện và đề ra các giải pháp để cải thiện kinh doanh.
- Báo cáo hàng tuần, tháng cho Phó / Trưởng phòng Kinh doanh
- Nắm bắt thông tin với các sản phẩm và giá cả của đối thủ cạnh tranh.
- Làm việc với các bên đối tác
- Hỗ trợ tham mưu xây dựng chính sách giá cho từng đối tượng khách hàng, đối tác
- Các công việc khác theo sự phân công của Phòng Kinh Doanh

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00 (nghỉ chiều Thứ 7 và CN)
- Nam/Nữ trên 23 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp trở lên chuyên ngành Du lịch, Kinh tế, QTKD, hoặc các ngành nghề có liên quan
- Có tối thiểutừ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kinh doanh, ưu tiên làm việc tại Nhà Hàng, Khách Sạn, Resort...
- Tiếng Anh giao tiếp lưu loát hoặc các ngôn ngữ khác. Uư tiên Tiếng Hàn
- Ngoại hình chỉnh chu, tác phong tốt và giao tiếp tự tin

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sabi Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, phép năm, lương tháng 13, phụ cấp cơm, gửi xe theo qui định công ty.
- Chế độ phúc lợi, đào tạo theo quy định công ty.
- Được cấp phát đồng phục miễn phí.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển năng lực bản thân ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sabi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sabi

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sabi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 47- 49- 51 Đường Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

