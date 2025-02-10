Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu HHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu HHD
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà số 60 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
- Thực hiện và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển khách hàng
- Theo dõi, báo cáo cập nhật cho cấp quản lý về: chi phí, hàng hóa, công nợ.
- Thực hiện báo cáo kết quả định kỳ
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Dược sĩ/Cử nhân Hóa Dược/Cử nhân Công nghệ Sinh học
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Sales/ R&D
- Tiếng Anh giao tiếp. Năng động, nhiệt huyết.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu HHD Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn dựa trên hiệu suất công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.
- Cơ hội thăng tiến, phát triển tiềm năng bản thân.
- Các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước và công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu HHD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
