Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu HHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà số 60 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Thực hiện và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển khách hàng

- Theo dõi, báo cáo cập nhật cho cấp quản lý về: chi phí, hàng hóa, công nợ.

- Thực hiện báo cáo kết quả định kỳ

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Dược sĩ/Cử nhân Hóa Dược/Cử nhân Công nghệ Sinh học

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Sales/ R&D

- Tiếng Anh giao tiếp. Năng động, nhiệt huyết.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu HHD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn dựa trên hiệu suất công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển tiềm năng bản thân.

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước và công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu HHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin