Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

TƯ VẤN BÁN HÀNG :

- Tiếp đón, phục vụ khách hàng tại showroom theo quy trình và hướng dẫn.

- Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, chương trình và chính sách cho khách hàng tại showroom hoặc kênh Online như Điện thoại, Chat...

- Quản lý và sắp xếp hàng hàng hóa trưng bày, đảm bảo tính khoa học, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm, đảm bảo an toàn, tránh thất thoát. Đồng thời kiểm tra giá cả và nhãn mác của sản phẩm, đảm bảo thông tin chính xác

- Theo dõi và thường xuyên cập nhật: sản phẩm tồn kho, sản phẩm mới về và sắp về.

- Chụp hình khách hàng, sản phẩm và showroom cửa hàng.

- Tận dụng và khai thác các nền tảng Marketing Social: Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo, Instagram...Đăng bài giới thiệu các sản phẩm, giới thiệu chương trình khuyến mãi và kết nối thường xuyên với khách hàng

- Biết sơ về kiến thức Marketing Online để hỗ trợ cho việc tìm kiếm và phát triển khách hàng. Thường xuyên cập nhật công nghệ và thị trường qua các kênh: tạp chí, internet, diễn đàn...

- Nắm rõ các tính năng nổi bật của từng phân khúc sản phẩm. Giúp tư vấn thuyết phục tốt hơn.

- Giữ gìn vệ sinh chung showroom và nội quy nơi làm việc. Giải quyết các vấn đề phát sinh tại showroom.

- Đề xuất chương trình, chính sách bán hàng lên cấp trên để cạnh tranh và tăng tỷ lệ chốt đơn.

- Luân chuyển công tác khi có yêu cầu từ cấp trên. (nếu có)

- Báo cáo công việc hàng tuần và các yêu cầu khác của cấp trên (nếu có)

Giải quyết các phát sinh theo vị trí, chuyên môn công việc

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu / vấn đề của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ cung cấp.

Chủ động liên hệ và thường xuyên kết nối với khách hàng để thu thập thông tin về trải nghiệm của khách khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Từ đó, cung cấp thông tin cho bộ phận sản phẩm để cải tiến và hoàn thiện dịch vụ, sản phẩm.

Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chiến dịch quảng cáo, chương trình khuyến mại... đối với khách hàng thân thiết, khách hàng trung thành.

Theo dõi và đề xuất thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách với sản phẩm và dịch vụ. Kích thích khách hàng quay trở lại mua hoặc giới thiệu người thân, bạn bè

Nam/Nữ: trên 20 tuổi và kinh nghiệm đi làm trên 6 tháng.

- Sức khoẻ tốt, ngoại hình dễ nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện và truyền đạt tốt.

- Biết lắng nghe, luôn điềm tĩnh và đưa ra cách giải quyết phù hợp khách hàng.

- Tác phong gọn gàng, sạch sẽ, chỉn chu và chuyên nghiệp.

- Không ngừng cầu tiến và mục tiêu sự nghiệp rõ ràng. Tinh thần trách nhiệm và mong muốn gắn bó lâu dài.

- Sở thích & đam mê sản phẩm IT công nghệ (Laptop/ PC Gaming/ Gaming Gear và Games).

- Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian

- Có kỹ năng bán hàng Online, Marketing Online, xử lý tình huống / giải quyết vấn đề hoặc từng trải qua vị trí tương ứng trong ngành hoặc có kinh nghiệm là 1 lợi thế.

Chế độ lương, thưởng hấp dẫn (tuỳ theo năng lực). Upto: 7 - 10triệu++ / tháng.

- Thưởng tháng 13 + thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả công việc hàng tháng , quý (nếu có).

- Được đào tạo và hướng dẫn trong quá trình làm việc. Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc hiện đại cho nhân viên.

- Được đánh giá, theo dõi và lộ trình thăng tiến rõ ràng đi cùng chính sách đãi ngộ phù hợp.

- Được tiếp xúc và trải nghiệm các sản phẩm công nghệ IT mới nhất hiện nay.

- Được tham gia các hoạt động tổng kết năm, sinh nhật, Teambuiding, du lịch và nghỉ mát thường niên của công ty.

- Được tăng lương theo hiệu quả và được tham gia chế độ Bảo hiểm đầy đủ và chính sách của luật lao động.

- Được cử đào tạo và nâng cao chuyên môn khi gắn bó lâu dài với cty.

- Được làm việc trong một môi trường tập thể trẻ trung, năng động, thân thiện, đoàn kết và hoà đồng.

