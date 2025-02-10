Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 06 Thang Long St., Ward 4, Tan Binh Dist, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

• Phát triển hệ thống khách hàng đại lý sẵn có

• Tìm kiếm khách hàng online

• Làm báo giá gửi khách hàng

• Các công việc khác dưới sự hướng dẫn của trưởng phòng

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên về hàng chuyển phát nhanh, hàng không. Ưu tiên thêm LCL FCL

- SV MỚI Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh , Kinh doanh quốc tế, Hải quan, Logistic,... hoặc chứng chỉ về chuyên nghành Logistics.

- Nhiệt huyết sales, đam mê kinh doanh Xuất nhập khẩu - Hải Quan, chuyển phát nhanh Quốc tế và nội địa

- Có khả năng giao tiếp tốt và kỹ năng thương lượng, đàm phán

- Định hướng bán hàng, thúc đẩy thành tích;

- Ưu tiên các ứng viên biết Tiếng Anh, Tiếng Trung cơ bản.

Tại Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Thưởng các dịp Lễ, Tết.

- Lương Thõa thuận tùy theo kinh nghiệm + hoa hồng doanh thu

- Lương thưởng tốt+ Bonus KPI trên Doanh thu. Tổng thu nhập lên đến 30 Triệu tùy theo năng lực

- Môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

- Được dự tham gia hoạt động liên hoan, du lịch, thể thao, Teambuilding thường niên của công ty.

- Được trợ cấp BHXH, BHYT, Điện thoại, Xăng Xe

Thời gian làm việc

Thứ 2️ - Thứ 6️ (từ 08:00 đến 17:00), Nghỉ trưa 90 phút

Thứ 7️(từ 08:00 đến 16:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.