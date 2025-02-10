Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 06 Thang Long St., Ward 4, Tan Binh Dist, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

• Phát triển hệ thống khách hàng đại lý sẵn có
• Tìm kiếm khách hàng online
• Làm báo giá gửi khách hàng
• Các công việc khác dưới sự hướng dẫn của trưởng phòng

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên về hàng chuyển phát nhanh, hàng không. Ưu tiên thêm LCL FCL
- SV MỚI Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh , Kinh doanh quốc tế, Hải quan, Logistic,... hoặc chứng chỉ về chuyên nghành Logistics.
- Nhiệt huyết sales, đam mê kinh doanh Xuất nhập khẩu - Hải Quan, chuyển phát nhanh Quốc tế và nội địa
- Có khả năng giao tiếp tốt và kỹ năng thương lượng, đàm phán
- Định hướng bán hàng, thúc đẩy thành tích;
- Ưu tiên các ứng viên biết Tiếng Anh, Tiếng Trung cơ bản.

Tại Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Thưởng các dịp Lễ, Tết.
- Lương Thõa thuận tùy theo kinh nghiệm + hoa hồng doanh thu
- Lương thưởng tốt+ Bonus KPI trên Doanh thu. Tổng thu nhập lên đến 30 Triệu tùy theo năng lực
- Môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
- Được dự tham gia hoạt động liên hoan, du lịch, thể thao, Teambuilding thường niên của công ty.
- Được trợ cấp BHXH, BHYT, Điện thoại, Xăng Xe
Thời gian làm việc
Thứ 2️ - Thứ 6️ (từ 08:00 đến 17:00), Nghỉ trưa 90 phút
Thứ 7️(từ 08:00 đến 16:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 47 Hậu Giang - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

