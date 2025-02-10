Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
- Tìm kiếm, mở rộng, tư vấn, báo giá và ký kết hợp đồng với khách hàng sử dụng dịch vụ forwarding/logistics quốc tế và nội địa
- Khai thác và phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ kho vận;
- Chăm sóc duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, tốt đẹp với khách hàng hiện có
- Xử lý nghiệp vụ lô hàng, làm cầu nối liên lạc với khách hàng
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học
- Tiếng Anh giao tiếp (Mức intermediate) hoặc tiếng Nhật giao tiếp (Tiếng Nhật từ N3)
- Có kiến thức, kinh nghiệm sales về dịch vụ kho và logistics
- Khả năng lập kế hoạch, xử lý tình huống tốt. Và làm việc độc lập.
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật
- Tăng lương 1 lần/ năm
- Xem xét thưởng theo thành tích công việc và các dịp lễ tết
- Phụ cấp ăn trưa + đi lại.
- Company trip
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
