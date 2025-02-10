Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng, tư vấn, báo giá và ký kết hợp đồng với khách hàng sử dụng dịch vụ forwarding/logistics quốc tế và nội địa

- Khai thác và phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ kho vận;

- Chăm sóc duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, tốt đẹp với khách hàng hiện có

- Xử lý nghiệp vụ lô hàng, làm cầu nối liên lạc với khách hàng

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học

- Tiếng Anh giao tiếp (Mức intermediate) hoặc tiếng Nhật giao tiếp (Tiếng Nhật từ N3)

- Có kiến thức, kinh nghiệm sales về dịch vụ kho và logistics

- Khả năng lập kế hoạch, xử lý tình huống tốt. Và làm việc độc lập.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật

- Tăng lương 1 lần/ năm

- Xem xét thưởng theo thành tích công việc và các dịp lễ tết

- Phụ cấp ăn trưa + đi lại.

- Company trip

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.