Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WAVU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH WAVU
- Hồ Chí Minh: 2 tháng Cơ hội thăng tiến trong công việc., Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 40 Triệu
Công ty TNHH WAVU là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ngành công nghiệp sản xuất nón theo yêu cầu. Hiện công ty cần mở rộng thị trường nên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên tâm huyết với công việc như sau:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Giới thiệu, tư vấn các loại nón, mũ cho KH và chốt bán hàng.
Chăm sóc các fanpage, website của công ty.
Chăm sóc khách hàng gọi đến số hotline của công ty.
Làm việc tại văn phòng có máy tính bàn, không đi thị trường
Công ty hỗ trợ tiền makerting để chạy quảng cáo
Không áp doanh số
Môi trường làm việc vui vẻ hòa đồng
Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng Word, Excel.
Trình độ học vấn/chuyên môn: Cao Đẳng.
Chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó và ham học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH WAVU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAVU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
