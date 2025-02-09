Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WAVU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 40 Triệu

Mức lương 8 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Công ty TNHH WAVU là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ngành công nghiệp sản xuất nón theo yêu cầu. Hiện công ty cần mở rộng thị trường nên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên tâm huyết với công việc như sau:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Giới thiệu, tư vấn các loại nón, mũ cho KH và chốt bán hàng.

Chăm sóc các fanpage, website của công ty.

Chăm sóc khách hàng gọi đến số hotline của công ty.

Làm việc tại văn phòng có máy tính bàn, không đi thị trường

Công ty hỗ trợ tiền makerting để chạy quảng cáo

Không áp doanh số

Môi trường làm việc vui vẻ hòa đồng

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc vị trí tương tự.

Biết sử dụng Word, Excel.

Trình độ học vấn/chuyên môn: Cao Đẳng.

Chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH WAVU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7.5 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: 7 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

