Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38M Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thực hiện chỉ tiêu doanh số được giao:

Nắm rõ các chương trình bán hàng và các chương trình khuyến mãi

Khai thác nguồn khách hàng có sẵn và tìm kiếm nguồn khách hàng mới

Tư vấn bán hàng

Triển khai các công tác tiếp thị thị trường theo phân công của quản lý: phát tờ rơi, phát bóng bay,…

Dịch vụ khách hàng:

Quản lý hàng hóa, tủ kệ trưng bày: thực hiện quy trình phục vụ khách hàng

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng

Quản lý và vệ sinh hàng hóa, tủ kệ trưng bày tại khu vực được phân công, lưu trữ các loại chứng từ

Phối hợp với kế toán và kho thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ

Trưng bày và cập nhật thông tin sản phẩm mới, giá cả, tính năng, các chương trình khuyến mãi

Xử lý các công việc khác:

Thực hiện một số công việc khi quản lý trực tiếp yêu cầu

Phối hợp các phòng ban trong các hoạt động liên quan đến bán hàng

Thực hiện nội quy, quy định, quy trình, chính sách, các thay đổi liên quan đến hoạt động của công ty

Giải quyết các khiếu nại khách hàng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 20 - 30 tuổi

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc có kiến thức về thiết bị vi tính viễn thông

Giao tiếp tốt, có khả năng trình bày, tư vấn, thuyết phục khách hàng và xây dựng mối quan hệ

Yêu thích sản phẩm công nghệ,

Ngoại hình dễ nhìn, chủ động, nhiệt tình, thân thiện

Tố chất sales, chịu được áp lực doanh số

Chấp nhận làm xoay ca: 8h-17h30; 12h-21h30; 1 ngày OFF/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản + Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI tháng theo năng lực

Lương tháng 13

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Được gói Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cao cấp sau 2 tháng thử việc thành công

Phép 12 ngày/năm

Team building, khám sức khỏe hằng năm

Team hòa đồng, thân thiện, trẻ trung

Đào tạo chuyên nghiệp, thường xuyên, có cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin