Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- P02, Khu Đô Thị Ecocity Premia, Phường Tân An,Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

1. Tìm kiếm và Tư vấn Khách hàng:
Chủ động tìm kiếm khách hàng mới thông qua các kênh như mạng xã hội, email marketing, tham gia sự kiện, và xây dựng mạng lưới quan hệ.
Liên hệ trực tiếp với khách hàng tiềm năng để tìm hiểu nhu cầu sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.
Trao đổi với khách hàng về các yêu cầu và mong muốn của họ, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm hiểu sản phẩm/dịch vụ để đảm bảo sự hài lòng cao nhất.
2. Lên Kế hoạch và Đề xuất Chiến lược:
Phối hợp với khách hàng để phát triển ý tưởng, kế hoạch và proposal cho các chiến dịch quảng cáo và marketing.
Đề xuất các chiến lược quảng cáo và marketing phù hợp với mục tiêu của khách hàng và của công ty.
Điều phối và quản lý dự án để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
3. Đàm phán và Ký kết Hợp đồng:
Thực hiện các cuộc đàm phán và thuyết phục khách hàng về giá cả, điều khoản hợp đồng và các dịch vụ đi kèm.
Ký kết hợp đồng với khách hàng và đảm bảo các điều khoản được thực hiện đúng theo thỏa thuận.
4. Theo dõi Tiến độ và Đảm bảo Chất lượng:
Theo dõi tiến độ thực hiện dự án sau khi ký kết hợp đồng.
Đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng yêu cầu và tiêu chuẩn của khách hàng.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
5. Báo cáo và Chăm sóc Khách hàng:
Sau khi kết thúc dự án, gửi báo cáo tổng kết cho khách hàng và hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng.
Thu hồi công nợ và chăm sóc khách hàng để duy trì mối quan hệ và khuyến khích họ tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty.
Xử lý các vấn đề phát sinh và giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách kịp thời và chuyên nghiệp.
6. Tổng kết và Báo cáo:
Tổng kết và báo cáo kết quả công việc cho khách hàng và các bộ phận liên quan trong công ty.
Đề xuất cải tiến và rút kinh nghiệm từ các dự án đã thực hiện.
7. Hỗ trợ các bộ phận liên quan:
Làm việc chặt chẽ với team sáng tạo, media và vận hành để đảm bảo các kế hoạch được thực hiện đúng định hướng.
Đề xuất ý tưởng sáng tạo để nâng cao hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.
Đóng vai trò trung gian, kết nối thông tin giữa khách hàng và nội bộ công ty

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý khách hàng, marketing hoặc sales (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các agency).
Có kỹ năng tìm kiếm và xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả.
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án tốt.
Có khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt.
Kỹ năng chăm sóc khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài.
Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ công việc (ưu tiên biết sử dụng phần mềm quản lý dự án như Trello, Asana).
Có tư duy sáng tạo và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9-10 triệu đồng/tháng, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng KPIs theo hiệu quả dự án.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
Được tham gia vào các dự án thú vị, thử thách và học hỏi nhiều kinh nghiệm mới.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo và tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số P02 Khu đô thị Ecocity Premia, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

