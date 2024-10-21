Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT02

- 32, Khu biệt thự HD Mon, Ngõ 2 Hàm Nghi, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tìm kiếm hợp đồng tư vấn và xúc tiến đầu tư: Tổ chức gặp gỡ lãnh đạo chính quyền Trung ương, Địa phương, các hiệp hội Doanh nghiệp, ... (Lãnh đạo hỗ trợ); Tư vấn bất động sản công nghiệp, DTM, tư vấn pháp lý. Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu khảo sát đầu tư kết hợp du lịch; Tìm kiếm hợp đồng Biên - Phiên dịch ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Trung chuyên ngành): Hồ sơ năng lực, hồ sơ thầu, hồ sơ pháp lý Bản vẽ kỹ thuật thông tin sản phẩm, dịch AutoCAD Hồ sơ du học Biên phiên dịch theo đoàn, dịch Cabin Tìm kiếm hợp đồng đào tạo nhân sự cho khối tư nhân và khối công, hợp đồng đào tạo các chứng nhận, chứng chỉ theo quy định nhà nước; Kết nối với các nhà cung cấp, xây dựng báo giá; Các công việc liên quan do cấp trên yêu cầu hoặc có thỏa thuận khác.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: từ Cao đẳng trở lên; Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán; Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hoặc bất động sản công nghiệp Điểm cộng: biết lái xe ô tô, ngoại hình khá sẽ là 1 lợi thế; Biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh (biết cả hai sẽ là lợi thế lớn).
Trình độ chuyên môn: từ Cao đẳng trở lên;
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán;
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hoặc bất động sản công nghiệp
Điểm cộng: biết lái xe ô tô, ngoại hình khá sẽ là 1 lợi thế;
Biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh (biết cả hai sẽ là lợi thế lớn).

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 triệu + thưởng doanh số (5-10% trên 01 hợp đồng, trường hợp đặc biệt có thể đàm phán) + các chế độ bảo hiểm theo quy định; Có thể đàm phán lương trong quá trình phỏng vấn hoặc sau thời gian thử việc; Được thưởng cuối năm theo quy định nội bộ của Công ty. Tổng thu nhập có thể lên đến 15 - 20 triệu/ tháng; trong thời gian thử việc hưởng 85% lương. Được đào tạo bổ sung chuyên môn và kỹ năng triển khai công việc trong hoạt động xúc tiến đầu tư và dịch vụ du lịch; Môi trường làm việc năng động, thân thiện và được tôn trọng giá trị bản thân; Được nghỉ thứ 7, chủ nhật; lễ; nghỉ phép, du lịch; các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty và theo quy định nhà nước;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ và Tư Vấn Đầu Tư VCI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 32, ngõ 8 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

