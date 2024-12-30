Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường làm việc tại Hậu Giang thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: - Miền Tây - Hậu Giang - Sóc Trăng - Tiền Giang - Bến Tre - Cần Thơ, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 10 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng và chăm sóc khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn, đàm phán và chốt đơn hàng hiệu quả.

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

KHU VỰC LÀM VIỆC: (5 người)

- An Giang & Đồng Tháp

- Hậu Giang & Sóc Trăng

- Cần Thơ

- Rạch Giá & Phú Quốc

- Tiền Giang & Bến Tre

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale thị trường, ưu tiên ngành thực phẩm.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

- Năng động, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương + Hoa hồng + Thưởng KPI (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và phát triển thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin