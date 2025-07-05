Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TNHH OWL BRAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TNHH OWL BRAND
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 377 Sư Vạn Hạnh, P12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận
I.Mô tả công việc:
Quản lý tiền hàng và trực tiếp thực hiện hoạt động thanh toán tiền;
Thu tiền bán hàng và bàn giao lại cho kế toán
Kiểm tra, theo dõi hàng hóa Nhập – Xuất – Tồn Kho
Xuất bill, lưu bill của bộ phận bán hàng
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
II.Yêu cầu công việc:
Nam/ nữ, không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng…
Có niềm đam mê thời trang, yêu thích công việc bán hàng. Vui vẻ, năng động, nhiệt tình, cởi mở.
Nam/ nữ, không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng…
Có niềm đam mê thời trang, yêu thích công việc bán hàng. Vui vẻ, năng động, nhiệt tình, cởi mở.
Tại CÔNG TNHH OWL BRAND Thì Được Hưởng Những Gì
III.Quyền lợi được hưởng:
Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng doanh số
Thử việc tối thiểu 1 tháng với mức lương 85% lương đề xuất
Chính sách ưu đãi giảm giá cho nhân viên.
Được hưởng lương thưởng cao và các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, thưởng ngày lễ, Tết, Teambuilding…) theo chính sách của công ty.
IV.Chế độ làm việc:
Thời gian : mỗi tháng off 2 ngày
Ca sáng : 08h30 – 16h30
Ca chiều : 14h00 - 22h00
Địa điểm làm việc: Owl Quang Trung, 193 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, TPHCM
Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng doanh số
Thử việc tối thiểu 1 tháng với mức lương 85% lương đề xuất
Chính sách ưu đãi giảm giá cho nhân viên.
Được hưởng lương thưởng cao và các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, thưởng ngày lễ, Tết, Teambuilding…) theo chính sách của công ty.
IV.Chế độ làm việc:
Thời gian : mỗi tháng off 2 ngày
Ca sáng : 08h30 – 16h30
Ca chiều : 14h00 - 22h00
Địa điểm làm việc: Owl Quang Trung, 193 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, TPHCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TNHH OWL BRAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI