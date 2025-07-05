Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TNHH OWL BRAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TNHH OWL BRAND
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/07/2025
CÔNG TNHH OWL BRAND

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TNHH OWL BRAND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 377 Sư Vạn Hạnh, P12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

I.Mô tả công việc:
Quản lý tiền hàng và trực tiếp thực hiện hoạt động thanh toán tiền;
Thu tiền bán hàng và bàn giao lại cho kế toán
Kiểm tra, theo dõi hàng hóa Nhập – Xuất – Tồn Kho
Xuất bill, lưu bill của bộ phận bán hàng
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

II.Yêu cầu công việc:
Nam/ nữ, không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng…
Có niềm đam mê thời trang, yêu thích công việc bán hàng. Vui vẻ, năng động, nhiệt tình, cởi mở.

Tại CÔNG TNHH OWL BRAND Thì Được Hưởng Những Gì

III.Quyền lợi được hưởng:
Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng doanh số
Thử việc tối thiểu 1 tháng với mức lương 85% lương đề xuất
Chính sách ưu đãi giảm giá cho nhân viên.
Được hưởng lương thưởng cao và các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, thưởng ngày lễ, Tết, Teambuilding…) theo chính sách của công ty.
IV.Chế độ làm việc:
Thời gian : mỗi tháng off 2 ngày
Ca sáng : 08h30 – 16h30
Ca chiều : 14h00 - 22h00
Địa điểm làm việc: Owl Quang Trung, 193 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TNHH OWL BRAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TNHH OWL BRAND

CÔNG TNHH OWL BRAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 25/21 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

