Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Định cư ICAVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Định cư ICAVIET
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: G27 đường D3, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Trả lời fanpage, điện thoại, email... tư vấn cho khách hàng lựa chọn các dịch vụ của Công ty về mảng visa, passport...
Tiếp nhận yêu cầu làm visa/Passport từ khách hàng, tư vấn, báo giá khách hàng có nhu cầu xin visa, gia hạn/ làm mới Passport.
Hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng.
Tư vấn về diện bảo lãnh người thân định cư Mỹ, du lịch Mỹ.
Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Giao tiếp rõ ràng, dễ hiểu, thân thiện và xử lý tình huống linh hoạt
Có kinh nghiệm làm nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, bán hàng hoặc dịch vụ là lợi thế
Ưu tiên có khả năng đọc hiểu và giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
Tại Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Định cư ICAVIET Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15 – 20 triệu/tháng (tùy năng lực) + thưởng hiệu suất
Đào tạo: Được hướng dẫn từ A–Z nếu chưa có kinh nghiệm
Phúc lợi: BHXH, nghỉ phép, lễ Tết
Đồng nghiệp trẻ, vui vẻ và hòa đồng.
Được tranning, hướng dẫn, đào tạo trong quá trình làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Định cư ICAVIET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
