Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Định cư ICAVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: G27 đường D3, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trả lời fanpage, điện thoại, email... tư vấn cho khách hàng lựa chọn các dịch vụ của Công ty về mảng visa, passport...

Tiếp nhận yêu cầu làm visa/Passport từ khách hàng, tư vấn, báo giá khách hàng có nhu cầu xin visa, gia hạn/ làm mới Passport.

Hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng.

Tư vấn về diện bảo lãnh người thân định cư Mỹ, du lịch Mỹ.

Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Giao tiếp rõ ràng, dễ hiểu, thân thiện và xử lý tình huống linh hoạt

Có kinh nghiệm làm nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, bán hàng hoặc dịch vụ là lợi thế

Ưu tiên có khả năng đọc hiểu và giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

Tại Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Định cư ICAVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 – 20 triệu/tháng (tùy năng lực) + thưởng hiệu suất

Đào tạo: Được hướng dẫn từ A–Z nếu chưa có kinh nghiệm

Phúc lợi: BHXH, nghỉ phép, lễ Tết

Đồng nghiệp trẻ, vui vẻ và hòa đồng.

Được tranning, hướng dẫn, đào tạo trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Định cư ICAVIET

