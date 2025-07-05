Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Hàng Khoai, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Xây dựng và thực thi chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế (EU, Trung Đông, Đông Á…)

Phân tích xu hướng thời trang và hành vi tiêu dùng toàn cầu để định hướng sản phẩm và truyền thông

Điều phối các chiến dịch marketing – PR thương hiệu tại nước ngoài

Phát triển hệ thống phân phối toàn cầu (đại lý, showroom, concept store, sàn TMĐT)

Làm việc với stylist, fashion buyer, media, KOL nước ngoài để tăng nhận diện thương hiệu

Quản lý ngân sách, báo cáo KPIs và hiệu quả kinh doanh quốc tế.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Không yêu cầu

Độ tuổi : 25 – 40 tuổi

Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại Học trở lên

Chuyên ngành : Ưu tiên ngành QTKD, Marketing, Thời trang…

Yêu cầu khác : Từng tham gia hoặc điều hành chiến dịch toàn cầu là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chính sách đãi ngộ & Chế độ lương thưởng:

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực thực tế và phù hợp với mặt bằng thị trường.

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần hoặc theo hiệu quả công việc đột xuất.

Phụ cấp cơm trưa, công tác phí theo từng vị trí cụ thể.

2.Thưởng hiệu suất:

Thưởng theo KPI/tháng cho từng cá nhân & Tập thể

Thưởng theo kết quả kinh doanh định kỳ quý, năm (căn cứ theo doanh số hoặc hiệu quả hoạt động chung).

Chính sách thưởng nóng cho từng dự án, khi hoàn thành vượt chỉ tiêu hoặc đóng góp nổi bật.

3. Phúc lợi & Chăm sóc nhân viên:

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ thai sản, cưới hỏi, hiếu hỷ... đầy đủ và linh hoạt.

Tặng quà sinh nhật, thưởng các dịp Lễ – Tết, du lịch teambuilding, Year End Party…

4.. Cơ hội phát triển & Gắn bó lâu dài:

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cởi mở và sáng tạo.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành nhiều kinh nghiệm trong ngành thời trang – trang sức cao cấp.

Được đào tạo nội bộ, tham gia các chương trình phát triển kỹ năng chuyên môn và quản lý.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng vị trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

