Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Bình Định Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Quốc lộ 1A, Mỹ Điền, Thị trấn Tuy Phước,, Tuy Phước, Huyện Tuy Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về xe tải nặng, tải nhẹ, xe ben , đầu kéo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Bình Định Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp, Được đào tạo marketing

- Được chuyển giao khách hàng tiềm năng

- Được đào tạo cách tìm kiếm khách hàng

- Được tạo cách chăm sóc khách hàng ....

- Phụ cấp các chi phí đi làm thị trường , đi lại, đồng phục

- Ưu Thế Lớn Của Sản Phẩm, thương hiệu công ty

- Khách hàng mua các dòng xe trên thường hay mua thêm rất nhiều xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Bình Định Pro Company

