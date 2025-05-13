Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Bình Định Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Bình Định Pro Company
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Định: Quốc lộ 1A, Mỹ Điền, Thị trấn Tuy Phước,, Tuy Phước, Huyện Tuy Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về xe tải nặng, tải nhẹ, xe ben , đầu kéo
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Bình Định Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp, Được đào tạo marketing
- Được chuyển giao khách hàng tiềm năng
- Được đào tạo cách tìm kiếm khách hàng
- Được tạo cách chăm sóc khách hàng ....
- Phụ cấp các chi phí đi làm thị trường , đi lại, đồng phục
- Ưu Thế Lớn Của Sản Phẩm, thương hiệu công ty
- Khách hàng mua các dòng xe trên thường hay mua thêm rất nhiều xe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Bình Định Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
