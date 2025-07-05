Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH SX- TM Phúc Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Quản lý cửa hàng (Store Manager) tại Phúc Long có vai trò dẫn dắt đội ngũ nhân viên, đảm bảo vận hành hiệu quả và duy trì chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn thương hiệu.

Chịu trách nhiệm về doanh thu, nhân sự, kiểm soát chi phí và đảm bảo trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng.

Với tinh thần “Kiên định phụng sự người tiêu dùng”, đồng thời truyền cảm hứng và dẫn dắt đội ngũ để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Vai trò và trách nhiệm:

1. Truyền cảm hứng & phát triển đội ngũ: Bạn không chỉ quản lý, mà còn là người huấn luyện, kết nối và truyền động lực cho đội ngũ để họ phát huy tối đa năng lực.

2. Kiến tạo trải nghiệm khách hàng: Mỗi cửa hàng Phúc Long không chỉ bán sản phẩm, mà còn là nơi tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ cho khách hàng. Bạn sẽ đảm bảo chất lượng phục vụ đồng nhất, gắn kết khách hàng với thương hiệu.

3. Tối ưu vận hành & tăng trưởng bền vững: Quản lý hiệu suất kinh doanh, điều phối hoạt động vận hành mượt mà, tối ưu chi phí và gia tăng lợi nhuận.

4. Hiểu thị trường & thúc đẩy sự phát triển: Phúc Long không ngừng mở rộng, và bạn chính là cầu nối để phát triển thương hiệu tại khu vực mình quản lý.

Làm việc tại hệ thống của hàng các quận ở Hồ Chí Minh