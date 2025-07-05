Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH SX- TM Phúc Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH SX- TM Phúc Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH SX- TM Phúc Long
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/07/2025
Công ty TNHH SX- TM Phúc Long

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH SX- TM Phúc Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý cửa hàng (Store Manager) tại Phúc Long có vai trò dẫn dắt đội ngũ nhân viên, đảm bảo vận hành hiệu quả và duy trì chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn thương hiệu.
Chịu trách nhiệm về doanh thu, nhân sự, kiểm soát chi phí và đảm bảo trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng.
Với tinh thần “Kiên định phụng sự người tiêu dùng”, đồng thời truyền cảm hứng và dẫn dắt đội ngũ để đạt được mục tiêu kinh doanh.
Vai trò và trách nhiệm:
1. Truyền cảm hứng & phát triển đội ngũ: Bạn không chỉ quản lý, mà còn là người huấn luyện, kết nối và truyền động lực cho đội ngũ để họ phát huy tối đa năng lực.
2. Kiến tạo trải nghiệm khách hàng: Mỗi cửa hàng Phúc Long không chỉ bán sản phẩm, mà còn là nơi tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ cho khách hàng. Bạn sẽ đảm bảo chất lượng phục vụ đồng nhất, gắn kết khách hàng với thương hiệu.
3. Tối ưu vận hành & tăng trưởng bền vững: Quản lý hiệu suất kinh doanh, điều phối hoạt động vận hành mượt mà, tối ưu chi phí và gia tăng lợi nhuận.
4. Hiểu thị trường & thúc đẩy sự phát triển: Phúc Long không ngừng mở rộng, và bạn chính là cầu nối để phát triển thương hiệu tại khu vực mình quản lý.
Làm việc tại hệ thống của hàng các quận ở Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

️ Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực F&B, bán lẻ hoặc ngành dịch vụ.
️ Thành thạo quản lý P&L (Sales, COGS, Labor Cost & OPEX ..), có khả năng tối ưu chi phí và gia tăng lợi nhuận.
️ Kỹ năng quản lý & phát triển nhân sự vượt trội, giúp đội ngũ đạt hiệu suất cao.
️ Am hiểu thị trường F&B, dịch vụ khách hàng và xu hướng tiêu dùng.
️ Có tư duy kinh doanh, khả năng phân tích dữ liệu & ra quyết định nhanh chóng.

Tại Công ty TNHH SX- TM Phúc Long Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX- TM Phúc Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX- TM Phúc Long

Công ty TNHH SX- TM Phúc Long

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 42/24-42/26 Đường số 643 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

