Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/01/2025
Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- 37C Võ Văn Tần, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mục tiêu chính
TikToker cho doanh nghiệp chịu trách nhiệm sáng tạo và quản lý nội dung video nhằm tăng nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng và thúc đẩy doanh số trên nền tảng TikTok.
2. Nhiệm vụ cụ thể
• Sáng tạo nội dung video:
• Xây dựng ý tưởng nội dung phù hợp với định hướng và thông điệp của thương hiệu.
• Sản xuất video (quay, dựng, chỉnh sửa) hấp dẫn, tuân thủ các xu hướng TikTok mới nhất.
• Đảm bảo nội dung sáng tạo, độc đáo và phù hợp với đối tượng mục tiêu.
• Quản lý kênh TikTok:
• Đăng tải video định kỳ theo kế hoạch nội dung đã phê duyệt.
• Tương tác với người xem qua bình luận, tin nhắn, và các hoạt động livestream (nếu cần).
• Theo dõi hiệu suất kênh (lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ) và tối ưu hóa nội dung.
• Phối hợp với các bộ phận:
• Làm việc với đội marketing để đồng bộ nội dung TikTok với các chiến dịch quảng cáo tổng thể.
• Tham gia vào việc quảng bá các sản phẩm/dịch vụ qua các thử thách, chiến dịch hashtag hoặc nội dung lan tỏa.
• Phân tích và báo cáo:
• Theo dõi xu hướng trên TikTok để điều chỉnh chiến lược nội dung.
• Báo cáo kết quả và đưa ra đề xuất cải thiện hiệu quả kênh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng:
• Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video như CapCut, Adobe Premiere, hoặc After Effects.
• Kỹ năng sáng tạo, kể chuyện tốt, và bắt kịp xu hướng nhanh chóng.
• Khả năng giao tiếp và tương tác với người xem.
• Kinh nghiệm:
• Có kinh nghiệm sử dụng TikTok hoặc các nền tảng video ngắn khác (YouTube Shorts, Instagram Reels).
• Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, marketing hoặc truyền thông xã hội.
• Tính cách:
• Năng động, sáng tạo và thích thử nghiệm ý tưởng mới.
• Khả năng chịu áp lực và làm việc độc lập.

Tại Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
• Được tham gia các chiến dịch lớn và xây dựng thương hiệu cá nhân song song với công việc.
• Có cơ hội thăng tiến lên các vai trò như Quản lý Nội dung Số, Quản lý Truyền

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc

Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: MG1-08A, Vincom Shophouse Xuân Khánh, Số 209 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

