Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kin Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kin Long
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Kin Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Bắc Giang

- Bình Dương

- Hà Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm về phụ kiện xây dựng của công ty để giới thiệu, tư vấn giải pháp cho khách hàng ( hệ thống sản phẩm: phụ kiện khóa từ vân tay, khóa cửa gỗ, bu lông, tấm alu, sàn gỗ nhựa, đèn LED, hệ thống sản phẩm hoàn thiện nội thất ...)
- Đàm phán điều khoản, ký kết hợp đồng kinh doanh với khách hàng
- Khai thác, tìm kiếm khách hàng mới .Phát triển tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam
- Khai thác và hợp tác với các công ty thương mại –phân phối
- Quản lý hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến quá trình kinh doanh theo sự phân công của cấp trên ( học tập kiến thức sản phẩm, điều tra thị trường, tiếp cận dự án... )

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
- Nam độ tuổi từ 30 trở xuống; Trình độ Cao đẳng trở lên;
- Ưu tiên biết tiếng Trung
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng;
- Yêu thích công việc kinh doanh;
- Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm
- Chịu được áp lực công việc.
- Trung thực, chịu khó

Tại Công ty TNHH Kin Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn: Lương cơ bản 7 - 10 triệu + hoa hồng ko giới hạn
- Lương thử việc được trả 100%, thời gian thử việc được tính nghỉ phép
- Phụ cấp tiền ăn trưa, xăng xe, chi phí liên lạc điện thoại
- Được hưởng các chế độ thưởng chuyên cần, thưởng hiệu suất làm việc, thưởng thâm niên công tác...
- Xét tăng lương 1 lần / năm theo quy định của công ty
- Được tham gia BHYT + BHXH + BHTN và các chế độ phúc lợi xã hội khác theo luật lao động Việt Nam
- Được hưởng chế độ nghỉ Lễ, tết theo quy định của Luật Lao động và Quy định của công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được cử sang nước ngoài đào tạo
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện.........

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kin Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 21 toà nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

