Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ECD Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH ECD Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH ECD Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- HN

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
- Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, tìm kiếm khách hàng để bán các sản phẩm máy bơm nhiệt Heat Pump và thiết bị vệ sinh của Midea mà công ty phân phối. Thu thập thông tin về các khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Chăm sóc và thiết lập mối quan hệ tốt với các đại lý có sẵn của công ty và mở rộng tìm kiếm các đại lý mới.
- Tư vấn giải pháp kỹ thuật cho khách hàng về các sản phẩm bình bơm nhiệt Heat Pump của Midea.
- Thực hiện báo giá, chốt đơn hàng, ký kết hợp đồng và theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng.
- Chịu trách nhiệm hỗ trợ tiếp nhận phản hồi của khách, hỗ trợ khách hàng sau bán hàng. Thông báo và cập nhật thường xuyên tới khách hàng về các chính sách, chương trình bán hang, hỗ trợ từ Midea nếu có.
- Làm báo cáo cho các hoạt động bán hàng: Chiến dịch & mục tiêu bán hàng, kế hoạch thăm hỏi khách hàng, công nợ của khách theo tuần / tháng / quý.
- Chi tiết công việc trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ, Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật (Nhiệt lạnh, Điện, Cơ khí,..), hoặc sale maketing.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong kinh doanh mảng máy bơm nhiệt heat pump hoặc điều hòa, binh nóng lạnh.
- Sử dụng thành thạo Microsoft (Excel, Powerpoint, Word).
- Năng động, nhiệt tình, có khả năng sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề.
- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Có thể làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH ECD Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản thoả thuận + thưởng hoa hồng theo doanh số (không giới hạn thu nhập).
- Lương tháng thứ 13, được đánh giá tăng lương hàng năm.
- Đóng BHXH và BHYT đầy đủ theo qui định của nhà nước.
- Được du lịch hàng năm theo tiêu chuẩn của công ty
- Được tham gia các khóa huấn luyện đào tạo sản phẩm, kỹ năng v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ECD Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ECD Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Liền kề B2, Tòa nhà CT1B khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

