Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Điện Cao Trần làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - |

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng, mở rộng danh sách khách hàng.

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm chiếu sáng phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ lắp đặt và bàn giao sản phẩm.

Báo cáo công việc, cập nhật tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẵn sàng đào tạo nếu bạn có đam mê kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Chủ động, có tinh thần làm việc nhóm và hướng đến kết quả.

Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tốt.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Điện Cao Trần Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thảo thuận theo năng lực

Được đào tạo chuyên môn về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia BHXH, BHYT, các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.

Chế độ bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và người thân

Teambuilding 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Điện Cao Trần

