Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GREENMOSS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GREENMOSS
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH GREENMOSS

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GREENMOSS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 163 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mở rộng data khách hàng
Tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng
Giải quyết các vấn đề của khách hàng trong hoạt động kinh doanh
Thực hiện các hoạt động thuộc bộ phận kinh doanh
Báo cáo thường xuyên tình hình kinh doanh vơi cấp trên
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về ngành nội thất, nguyên vật liệu sản xuất
Ứng viên thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, kế toán,.. hoặc các chuyên ngành có liên quan
Thành thạo Microsoft Office
Có kiến thức, nghiệp vụ hỗ trợ kinh doanh và chăm sóc khách hàng
Hiểu biết về mạng xã hội, Marketing online là một lợi thế
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, có tiếng Anh là 1 lợi thế
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH GREENMOSS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, hưởng hoa hồng theo doanh số đạt được
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, chuyên môn về bán hàng
Được tham gia tất cả các hoat động của công ty như Team building, sự kiện công ty
Nghỉ lễ, thưởng Tết theo quy định nhà nước
Tham gia đầy đủ BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GREENMOSS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GREENMOSS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 54Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

