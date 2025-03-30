Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GREENMOSS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 163 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mở rộng data khách hàng

Tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng

Giải quyết các vấn đề của khách hàng trong hoạt động kinh doanh

Thực hiện các hoạt động thuộc bộ phận kinh doanh

Báo cáo thường xuyên tình hình kinh doanh vơi cấp trên

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về ngành nội thất, nguyên vật liệu sản xuất

Ứng viên thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, kế toán,.. hoặc các chuyên ngành có liên quan

Thành thạo Microsoft Office

Có kiến thức, nghiệp vụ hỗ trợ kinh doanh và chăm sóc khách hàng

Hiểu biết về mạng xã hội, Marketing online là một lợi thế

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, có tiếng Anh là 1 lợi thế

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH GREENMOSS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, hưởng hoa hồng theo doanh số đạt được

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, chuyên môn về bán hàng

Được tham gia tất cả các hoat động của công ty như Team building, sự kiện công ty

Nghỉ lễ, thưởng Tết theo quy định nhà nước

Tham gia đầy đủ BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GREENMOSS

