Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Job Desription:

1 Phát triển bán hàng kênh GT hoặc OTC thuộc khu vực được giao: TP.HCM

2. Giới thiệu sản phẩm và các chương trình bán hàng, khuyến mãi, marketing đến khách hàng.

3. Thực hiện hoạt động bán hàng cùng với sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp và bộ phận kinh doanh.

4. Chăm sóc mạng lưới khách hàng đã có của công ty và mở mới điểm bán.

5. Thực hiện quy định của công ty về sản phẩm, chính sách bán hàng

6. Các công việc khác theo sự phân công

Job Requirement

- Tốt nghiệp trung cấp / cao đẳng / đại học. Ưu tiên tốt nghiệp ngành dược.

- Yêu thích bán hàng và có kỹ năng bán hàng tốt.

- Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi.

- Am hiểu địa bàn phụ trách, có quan hệ tốt với khách hàng

- Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực FMCG, Thực phẩm chức năng, Dược phẩm từ 1 năm trở lên

Benefit

