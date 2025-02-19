Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Job Desription:
1 Phát triển bán hàng kênh GT hoặc OTC thuộc khu vực được giao: TP.HCM
2. Giới thiệu sản phẩm và các chương trình bán hàng, khuyến mãi, marketing đến khách hàng.
3. Thực hiện hoạt động bán hàng cùng với sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp và bộ phận kinh doanh.
4. Chăm sóc mạng lưới khách hàng đã có của công ty và mở mới điểm bán.
5. Thực hiện quy định của công ty về sản phẩm, chính sách bán hàng
6. Các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Job Requirement
- Tốt nghiệp trung cấp / cao đẳng / đại học. Ưu tiên tốt nghiệp ngành dược.
- Yêu thích bán hàng và có kỹ năng bán hàng tốt.
- Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi.
- Am hiểu địa bàn phụ trách, có quan hệ tốt với khách hàng
- Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực FMCG, Thực phẩm chức năng, Dược phẩm từ 1 năm trở lên
Benefit
Tại Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina Thì Được Hưởng Những Gì
