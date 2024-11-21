Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15, ngách 93/29 Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử sản phẩm của doanh nghiệp
Kết hợp tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng có nhu cầu làm Nhà phân phối, đại lý, cộng tác viên của Công ty trên tất cả các kênh online và offline
Chăm sóc, tư vấn khách hàng data sẵn có hoặc từ Marketing chuyển sang;
Triển khai trực tiếp việc bán các sản phẩm của Công ty theo địa bàn, khu vực thị trường;
Quản lý công nợ khách hàng đảm bảo không phát sinh nợ xấu, không vượt quá hạn mức quy định;
Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh số được giao;
Thực hiện các nhiệm vụ khác từ cán bộ quản lý trực tiếp.
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng (trực tiếp hoặc gián tiếp). Được hỗ trợ data khách hàng.
Giải quyết các vấn đề khiếu nại và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách
Đàm phán đơn hàng và các công tác liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa
Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng;
Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm làm kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng là lợi thế
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống và thuyết phục khách hàng
Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực, ham học hỏi
Chăm chỉ, chịu khó, gắn bó và tận tâm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 – 20 triệu đồng/tháng (Lương cơ bản + % hoa hồng + thưởng)
Phụ cấp điện thoại (300,000 đ/tháng), phụ cấp ăn trưa (780,000 đ/tháng)
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết
Cấp máy tính, sim điện thoại làm việc
Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ ngày CN hàng tuần)
Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất