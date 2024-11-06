Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 4 ngõ 95/12/9 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương Từ 15 Triệu

• Nghiên cứu, phân tích thị trường để đề xuất chiến lược phân phối sản phẩm thuộc ngành hàng điện tử
• Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với các nhà phân phối, đại lý, và đối tác chiến lược để mở rộng mạng lưới phân phối.
• Xây dựng kế hoạch phát triển kênh phân phối phù hợp với mục tiêu của công ty.
• Đề xuất các phương án quảng bá, xúc tiến bán hàng để tăng nhận diện sản phẩm và thúc đẩy doanh số.
• Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động phân phối, đưa ra các giải pháp cải tiến.
• Báo cáo định kỳ về tình hình phân phối sản phẩm và các chỉ số liên quan đến doanh thu.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trong lĩnh vực phân phối, phát triển kinh doanh hoặc bán hàng.
• Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt và khả năng xây dựng mối quan hệ.
• Am hiểu thị trường, đặc biệt là về sản phẩm mới và kênh phân phối.
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
• Sẵn sàng đi công tác khi cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 15 triệu + Thưởng. Thỏa thuận theo năng lực
• Lương thưởng cạnh tranh, kèm theo các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B26+27, Khu B Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

