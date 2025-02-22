Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Smart BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: giờ hành chính & theo kế hoạch công việc - Đầy đủ các chế độ thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch,..... theo quy định của nhà nước và công ty, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Chăm sóc và phát triển hệ thống đại lý/cửa hàng thiết bị nhà tắm, nhà bếp thông minh Huge, Vinger.

- Tìm kiếm khách hàng/ đại lý mới. Chăm sóc, nâng cấp khách hàng cũ.

- Lập kế hoạch tiếp cận, tạo mối quan hệ và khai thác hệ thống khách hàng trên địa bàn.

- Đảm bảo tư vấn và chuyển giao cho khách hàng/ đại lý hiểu rõ và thỏa mãn các chính sách và quyền lợi của công ty.

- Quản trị doanh số, công nợ, thông tin và các nhu cầu khác của khách hàng.

- Luôn lắng nghe ý kiến khách hàng, tìm hiểu và thu thập thông tin thị trường, đối thủ để có những đề xuất kịp thời.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ. Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Trung thực, chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp tốt

- Có kiến thức và hiểu biết, đam mê về bán hàng, kinh doanh

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh bên lĩnh vực thiết bị nhà tắm, nhà bếp.

- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

- Có bằng lái xe B2 là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Smart BKG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 20 triệu VND trở lên

Lương cứng: 9 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Smart BKG

