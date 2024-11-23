Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 7 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 113 Tôn Đức Thắng Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Xây dựng chương trình du lịch và lên giá bán tour.
- Tư vấn bán tour và các dịch vụ cung cấp: Tour ghép nội địa và quốc tế; Tour đoàn nội địa và quốc tế;
- Thực hiện giao dịch với khách hàng: Đàm phán, ký kết hợp đồng, đăng ký tour...
- Lưu trữ thông tin khách hàng.
- Theo dõi tour đang thực hiện và xử lý các sự cố phát sinh.
- Báo cáo công việc định kì.
- Phối hợp với các phòng ban khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành du lịch.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kinh doanh hoặc tư vấn tour du lịch.
- Tốt nghiệp từ các trường chuyên ngành Lữ hành, Du lịch – khách sạn, QTKD...
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, chủ động, thân thiện
- Kỹ năng bán hàng, tư vấn và thuyết phục
- Năng động, nhanh nhẹn, linh hoạt

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng xứng đáng theo thỏa thuận
- Các bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau khi đến với Hanoi Tourism:
- Hưởng chế độ bảo hiểm,
- Cơ hội đi du lịch trong nước và quốc tế liên tục theo kế hoạch hàng năm của công ty.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thời gian làm việc 8h00 – đến 12h00. 13h00 đến 17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 57 Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

