Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch THD Centre làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 113 Tôn Đức Thắng, Lê Chân

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

- Tìm kiếm khách hàng

- Xây dựng chiến lược kinh doanh cá nhân

- Lập kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của cá nhân

- Hoàn thành chỉ tiêu cá nhân

- Thực hiện công việc tư vấn và bán các tour du lịch nội địa và quốc tế cho các khách hàng có nhu cầu

- Xây dựng chương trình tour, làm báo giá tour phù hợp với yêu cầu của khách hàng

- Làm việc với bộ phận Điều hành để book dịch vụ tour

- Chăm sóc khách hàng, tặng vật phẩm khuyến mãi cho khách hàng

- Cập nhật, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới cho khách hàng thường xuyên

- Thực hiện các chương trình du lịch, chốt sale tour khách đoàn và khách lẻ

- Theo dõi công nợ, thanh toán

Yêu Cầu Công Việc

Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ

Xây dựng chương trình du lịch và trực tiếp tư vấn, bán tour cho khách hàng

Xác định thị trường mục tiêu, thiếp lập phương án kinh doanh phù hợp và chịu trách nhiệm phát triển thị trường du lịch theo định hướng khi được phân công

Đề xuất sáng kiến, biện pháp nhằm khai thác tối đa các nguồn khách hàng

Định kỳ báo cáo công việc cho ban lãnh đạo công ty

Hỗ trợ với kế toán theo dõi, xử lý và thu hồi công nợ

Hỗ trợ các đội/ nhóm khác trong bộ phận hoặc các bộ phận khác hoàn thành mục tiêu doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tại THD Centre Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng (Theo khả năng của ứng viên)+Thưởng hàng tháng/kết quả kinh doanh lên đến 35%. Thu nhập của nhân viên kinh doanh một năm lên đến 400.000.000VNĐ; Trưởng phòng thị trường một năm lên đến 800.000.000VNĐ

- Bảo hiểm

- Du lịch cùng công ty

- Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện và đầy nhiệt huyết.

- Có nhiều cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động.

- Các quyền lợi khác (Tham gia training nâng cao, đào tạo nhân tài, các phần thưởng khác...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THD Centre

