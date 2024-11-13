Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 50 Triệu

Mức lương 5 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/2/6 KP 10 đường Cách Mạng Tháng 8, Dương Đông, Phú Quốc ...và 3 địa điểm khác

Gọi điện tuyển dụng đại lý bán phòng khách sạn

Tham gia thu hút, tuyền dụng, đào tạo, chăm sóc các đại lý

Hướng dẫn khách hàng/ đối tác sử dụng ứng dụng app để đặt phòng khách sạn

Tư vẫn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng

Theo dõi hỗ trợ các booking, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến sản phẩm du lịch của công ty.

Khai thác khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Tham gia thiết lập và triển khai các hoạt động thúc đẩy kinh doanh của công ty

Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh, ...

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng bán hàng và kinh nghiệm làm trong lĩnh vực du lịch . Đặc biệt là kinh nghiệm bán hàng tư vấn online của công ty

Hiểu biếtt về tuyến điểm Du lịch, tâm lý du khách

Kỹ năng bán hàng, chốt Sales, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc khoa học.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;

Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – Thưởng

+ Lương cứng: 5 triệu/tháng;

+ Phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 800.000/tháng. Thu nhập lên tới 10-40tr triệu/tháng, tùy theo năng lực.

+ Thưởng nóng khi đạt kết quả kinh doanh vượt trội

+ Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp, sử dụng nhiều nền tảng online.

+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty

+ Thưởng Lễ Tết theo quy định

Phúc lợi

+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm ...

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước

Đào tạo và phát triển

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty...

Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:

