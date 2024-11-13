Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Mức lương
5 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2/2/6 KP 10 đường Cách Mạng Tháng 8, Dương Đông, Phú Quốc ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 5 - 50 Triệu

Gọi điện tuyển dụng đại lý bán phòng khách sạn
Tham gia thu hút, tuyền dụng, đào tạo, chăm sóc các đại lý
Hướng dẫn khách hàng/ đối tác sử dụng ứng dụng app để đặt phòng khách sạn
Tư vẫn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng
Theo dõi hỗ trợ các booking, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến sản phẩm du lịch của công ty.
Khai thác khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Tham gia thiết lập và triển khai các hoạt động thúc đẩy kinh doanh của công ty
Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 5 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh, ...
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng bán hàng và kinh nghiệm làm trong lĩnh vực du lịch . Đặc biệt là kinh nghiệm bán hàng tư vấn online của công ty
Hiểu biếtt về tuyến điểm Du lịch, tâm lý du khách
Kỹ năng bán hàng, chốt Sales, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc khoa học.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – Thưởng
+ Lương cứng: 5 triệu/tháng;
+ Phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 800.000/tháng. Thu nhập lên tới 10-40tr triệu/tháng, tùy theo năng lực.
+ Thưởng nóng khi đạt kết quả kinh doanh vượt trội
+ Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp, sử dụng nhiều nền tảng online.
+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty
+ Thưởng Lễ Tết theo quy định
Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm ...
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước
Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty...
Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 122, phố Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

