Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 180 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Chăm sóc các khách hàng hiện tại

Đảm bảo sản phẩm luôn có mặt tại các outlet của công ty trong khu vực được giao

Mở thêm các outlet mới và giữ mối quan hệ với khách hàng

Đánh giá và khảo sát thị trường để có phương án phù hợp cho khu vực được giao

Làm báo cáo ngày/tuần/tháng

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm

Khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

14 ngày phép năm

Chính sách thưởng thâm niên

Đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN

Ngoài ra, công ty mua thêm Bảo hiểm tai nạn và nằm viện cho tất cả nhân viên

Chế độ phúc lợi tốt; có chính sách thưởng vào các dịp Lễ, Tết

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.