Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 180 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Chăm sóc các khách hàng hiện tại
Đảm bảo sản phẩm luôn có mặt tại các outlet của công ty trong khu vực được giao
Mở thêm các outlet mới và giữ mối quan hệ với khách hàng
Đánh giá và khảo sát thị trường để có phương án phù hợp cho khu vực được giao
Làm báo cáo ngày/tuần/tháng

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm
Khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

14 ngày phép năm
Chính sách thưởng thâm niên
Đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN
Ngoài ra, công ty mua thêm Bảo hiểm tai nạn và nằm viện cho tất cả nhân viên
Chế độ phúc lợi tốt; có chính sách thưởng vào các dịp Lễ, Tết
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 180 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

