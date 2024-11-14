Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 180 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Chăm sóc các khách hàng hiện tại
Đảm bảo sản phẩm luôn có mặt tại các outlet của công ty trong khu vực được giao
Mở thêm các outlet mới và giữ mối quan hệ với khách hàng
Đánh giá và khảo sát thị trường để có phương án phù hợp cho khu vực được giao
Làm báo cáo ngày/tuần/tháng
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm
Khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
14 ngày phép năm
Chính sách thưởng thâm niên
Đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN
Ngoài ra, công ty mua thêm Bảo hiểm tai nạn và nằm viện cho tất cả nhân viên
Chế độ phúc lợi tốt; có chính sách thưởng vào các dịp Lễ, Tết
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM
