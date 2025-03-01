Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Amamy làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 22 Triệu

Mức lương Từ 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 43, ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 22 Triệu

- Phát triển doanh thu tuyến Nhật - Việt, Việt - Nhật, Việt - Hàn:

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho 3 tuyến chính.

Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện tại.

Xây dựng các chương trình ưu đãi, khuyến mãi để tăng trưởng đơn hàng.

- Tối ưu lợi nhuận:

Quản lý, phân tích chi phí vận hành và đề xuất giải pháp tối ưu.

Phối hợp với bộ phận vận hành để tối ưu quy trình giao nhận, giảm chi phí phát sinh.

Kiểm soát biên lợi nhuận, đảm bảo đạt chỉ tiêu lợi nhuận công ty đề ra.

- Cải thiện dịch vụ tuyến Hàn - Nhật:

Thu thập phản hồi từ khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển.

- Tìm kiếm và phát triển đối tác:

Chủ động tìm kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đối tác vận chuyển, nhà cung cấp dịch vụ logistics.

Đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác với các đối tác để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển.

Duy trì và mở rộng mạng lưới đối tác để tối ưu hóa chi phí và chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương Từ 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, logistics hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1,5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh logistics hoặc vận chuyển quốc tế.

Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục, phát triển khách hàng tốt.

Kỹ năng phân tích số liệu kinh doanh, tối ưu chi phí và lợi nhuận.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Amamy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 22 triệu VND/tháng

Thưởng doanh thu: Thỏa thuận

Lương tháng 13

Thưởng theo hiệu suất làm việc, thâm niên

Môi trường startup năng động, có cơ hội phát triển nhanh

Chủ động trong công việc, có quyền quyết định chiến lược tuyến Hàn - Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Amamy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin