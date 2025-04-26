Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Hàng Hải Seahorse làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 tòa HL số 6 ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Tư vấn dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế, giao nhận logistics phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại.

Phối hợp với bộ phận vận hành để thực hiện booking, theo dõi tiến độ vận chuyển và hỗ trợ khách hàng.

Báo cáo hoạt động bán hàng hàng tuần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan: Xuất nhập khẩu, Logistics, Kinh tế đối ngoại.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales logistics hoặc sales B2B.

Ưu tiên ứng viên có sẵn data khách hàng về xuất nhập khẩu.

Tiếng Anh cơ bản trong công việc.

Tinh thần làm việc độc lập, chịu khó và cầu tiến.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Tại Công ty Cổ phần Hàng Hải Seahorse Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-12 triệu VND/tháng (gross) + Hoa hồng lên đến 20%/ lợi nhuận gộp + thưởng sáng kiến+ thưởng đột xuất.

Thưởng cuối năm

Được chia lợi nhuận năm cho Team lên đến 30%/lợi nhuận gộp của năm nếu team đạt chỉ tiêu năm theo chính sách công ty và gắn bó với công ty từ 2 năm trở lên.

Được tham giá các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn trong môi trường làm việc năng động, ổn định. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp thường xuyên....

Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead ưu tú có nhiều năm trong trong lĩnh vực Logistics

Nghỉ mát hàng năm, thể thao, teambuilding, sinh nhật tháng, ngày lễ, các event nội bộ

Phép năm, BHXH và các chế độ theo quy địnhcủa nhà nước.

Đảm bảo sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hàng Hải Seahorse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin