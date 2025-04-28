Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: T5 Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn trực tiếp: Giới thiệu sản phẩm, trò chuyện và giải đáp thắc mắc cho Phụ huynh.
Tư vấn qua tin nhắn, chăm sóc khách hàng online.
Gọi điện tư vấn khách hàng qua điện thoại với sự hỗ trợ của hệ thống AI.
Hiện diện tại các sự kiện, hoạt động giới thiệu sản phẩm để tăng độ nhận diện thương hiệu.
Duy trì mối quan hệ, tư vấn và hỗ trợ khách hàng cũ quay lại sử dụng dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh, Telesale, Chăm sóc khách hàng.
Có hiểu biết hoặc từng làm việc trong ngành Giáo dục là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy thuyết phục linh hoạt, chịu được áp lực công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.
Yêu thích công việc kinh doanh, mong muốn thu nhập cao.
Sở hữu laptop cá nhân để phục vụ công việc.
Lương cứng: 8 - 10 triệu VNĐ/tháng (không phụ thuộc doanh số).
Thu nhập trung bình: 15 - 20 triệu VNĐ/tháng khi đạt 100% KPI.
Hoa hồng: Tính theo hiệu suất làm việc, có hoa hồng ngay khi có đơn hàng thành công.
Thưởng: Thưởng nóng hàng tuần/tháng theo kết quả kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo bài bản kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Hỗ trợ tối đa từ đội nhóm và các phòng ban liên quan.
Được tham gia các hoạt động nội bộ như teambuilding, du lịch, sinh nhật, văn nghệ…
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước: nghỉ lễ, tết, hiếu hỷ, thai sản, ốm đau…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION

Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa T05 Times city- Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

