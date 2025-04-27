Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hòa Bình Green, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tư vấn & chốt đơn sản phẩm mỹ phẩm (skincare, makeup, body...) cho khách hàng qua kênh online/offline
Chăm sóc khách hàng cũ & phát triển khách hàng mới
Tham gia triển khai các chương trình khuyến mãi, chiến dịch bán hàng
Cập nhật kiến thức sản phẩm, xu hướng thị trường
Làm việc nhóm với bộ phận marketing để tăng doanh số hiệu quả

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu giới tính, tuổi từ 20–30
Có kinh nghiệm bán hàng, telesales, tư vấn (ưu tiên ngành mỹ phẩm)
kinh nghiệm bán hàng
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, thái độ tích cực

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng + thưởng KPI
Hỗ trợ đầy đủ data khách hàng, quy trình rõ ràng
Được đào tạo kỹ năng bán hàng & kiến thức mỹ phẩm bài bản
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hỗ trợ nhau cùng phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 311 đường Trần Phú, Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

